Kärntens Elite räumte bei „prima la musica“ ab!

252 Talente sind diese Woche beim Landeswettbewerb prima la musica in Ossiach auf die Bühne getreten. Applaus gab es für jeden Einzelnen! Die Elite ist Mitte Mai beim Bundeswettbewerb in Graz dabei. Auch das Podium jazz.pop.rock war Samstag in der CMA-Ossiach vertreten. Die jungen Talente stellten sich musikalisch die Frage „Wie sounded Frieden?“