prima la musica: Große Töne im ehrwürdigen Stift

Bühne frei für Jungtalente

Für 169 Solisten und 36 Ensembles heißt es vom 6. bis 10. März in Ossiach: Bühne frei! An die 60 Juroren aus ganz Österreich, von Musikschulen, Universitäten und renommierten Orchestern werden in der Jury vertreten sein. „Viele von ihnen reisen von weit her an, um das Können der Talente zu beurteilen“, so „Musik der Jugend“-Bundesfachbeirat Johann Brunner. Für ihn bedeutet der Entschluss der jungen Leute, bei prima la musica dabei zu sein, „mehr leisten zu wollen“ als die Altersgenossen.