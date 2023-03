Prima la musica: Große Bühne für den Nachwuchs

Die Spannung geht auf den Höhepunkt zu. Ab Donnerstag steigen 375 junge steirische Musiker und Musikerinnen in den Ring und wetteifern um die Preise bei Prima la musica. Der Wettbewerb steht dieses Mal im Zeichen der Bläser und Schlagwerker (als Solisten) sowie der Ensembles in den Bereichen Streicher, Zupfinstrumente und Klavier. In den verschiedensten Wertungsgruppen geht es aber nicht nur um Preise und den Einzug in den Bundeswettbewerb, es geht auch um den Vergleich miteinander. Vor allem aber geht es um die Freude am Musizieren.