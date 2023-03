Deutschland schickt die Metalband Lord of the Lost

Österreichs ESC-Song wird nächste Woche vorgestellt

Mit dem Sieg von Lord of the Lost steht nun also fest, wer Deutschland im Mai in Liverpool vertritt, wo der Musikwettbewerb heuer in Vertretung der von Russland angegriffenen Ukraine stattfindet, die den Wettbewerb 2022 in Turin gewonnen hatte. Österreichische ESC-Fans indes müssen sich noch bis kommende Woche gedulden. Am 8. März wird dann der noch geheimgehaltene Song der beiden heimischen Vertreterinnen Teya & Salena veröffentlicht - passend am internationalen Frauentag.