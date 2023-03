Wirrwarr um Erhöhung des Strompreises

Unterschiedliche Ansichten

Fest steht deshalb für den Konzern: Die angekündigte Strompreis-Erhöhung am 1. April wird vollzogen. Ganz anderer Meinung ist die Arbeiterkammer (AK). Rechtsgutachten ihrer Landesorganisationen in Tirol und Salzburg weisen in die gleiche Richtung wie das Wiener Gerichtsurteil.