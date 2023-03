Germann: Strompreiserhöhung kommt mit 1. April

Ein Urteil des Handelsgerichts in Wien sowie das Gutachten eines Innsbrucker Universitätsprofessors hatten zuletzt Zweifel aufkommen lassen, ob die geplante Erhöhung der Strompreise durch die illwerke vkw überhaupt rechtens sei. Beide hatten argumentiert, dass sich Energieversorger, die einen hohen Anteil an Strom durch Wasserkraft selbst produzieren, nicht an Großmarktpreisen orientieren dürfen.