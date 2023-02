Vorarlberg führt ab 1. April Strompreis-Rabatt ein

Rechenbeispiele

Für die einzelnen Haushalte bedeutet das je nach Verbrauch Folgendes, wie illwerke-Vorstandsmitglied Helmut Mennel am Dienstag vorrechnete: Haushalte mit einem Verbrauch bis zu 2900 Kilowattstunden können sogar mit einer Senkung des Strompreises rechnen. Ein 3500-Kilowattstunden-Haushalt muss mit einem durchschnittlichen Plus von sechs Euro pro Monat rechnen, während bei einem Verbrauch von 5000 Kilowattstunden mit einem monatlichen Plus von rund 15 Euro gerechnet werden muss.