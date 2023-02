Ist die Erhöhung des Strompreises rechtswidrig?

Schützenhilfe für die Verbraucher leistet zudem Professor Dr. Alexander Schopper von der Universität Innsbruck. In einem Rechtsgutachten, das die Arbeiterkammern Tirol und Salzburg in Auftrag gegeben hatten, geht er der Frage nach, ob ein Stromlieferant mit einem hohen Anteil an eigener Stromerzeugung durch Wasserkraft die gestiegenen Preise an den Spotmärkten für etwaige Erhöhungen heranziehen darf. Seine Antwort: Nein, ein solches Vorgehen sei rechtswidrig!