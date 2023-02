„Stromstoß“ soll auch die Energie AG erfassen

Salzburg prechst vor

In Salzburg reagierte Landeshauptmann Wilfried Haslauer und verlangte von der Salzburg AG eine „nachvollziehbare Darlegung sowie rechtliche Begründung“ der Preiserhöhungen. Und in Oberösterreich ziehen Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner - Letzterer ist Aufsichtsratsvorsitzender der Energie AG - nach: “Wir haben den Energie-AG-Vorstand gebeten, zu prüfen, ob das Verbund-Urteil beziehungsweise das aktuelle Gutachten der Arbeiterkammer in irgendeiner Form Auswirkungen auf die Energie AG haben. Das dürfte laut ersten Informationen des EAG-Vorstand nicht der Fall sein. Nichts desto trotz haben wir eine umfassende Prüfung angeordnet.„ Das Land OÖ ist mit 52,71 Prozent Mehrheitseigentümer der Energie AG, die mit rund 26 Prozent an der konkret wegen ihrer Preispolitik kritisierten Salzburg AG beteiligt ist.