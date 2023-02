Höhere Strompreise laut AK Tirol „rechtswidrig“

Zu dem Gutachten der AK nimmt auch die Tiwag Stellung. „Preissteigerungen bei den Kunden werden erst mit einem Jahr Verspätung wirksam. In Tirol ist das am 1. Juni der Fall“, heißt es. Tatsache sei, dass „mit den vorhanden Kraftwerken der Strombedarf nicht abgedeckt“ werden könne. Daher müsse man gerade für den Winter entsprechend zukaufen. „Die Steigerungen aus dem Vorjahr finden sich in den neuen Tarifen - verzögert - wieder.“ An einer Optimierung der Einkaufsstrategie werde gearbeitet.