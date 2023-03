Akku-Wechselstation für E-Autos in Deutschland

Für welche Fahrzeuge ist das Konzept derzeit geeignet?

In Deutschland bietet aktuell ausschließlich der chinesische Hersteller Nio den stationsbasierten Akku-Wechsel an. Aktuell gibt es zwei Stationen, weitere sollen jedoch folgen. In China unterhalten Nio und Konkurrenten wie MG und Geely sowie seit Kurzem der Batteriehersteller CATL bereits ein Netz der alternativen E-Tankstellen. Dass das Angebot in Deutschland noch klein ist, ist weniger schlimm, denn auch die Zahl der geeigneten Autos ist nicht groß. Neben der Oberklasselimousine NT7 bieten die Chinesen den kleinere ET5 und das SUV EL7 an.