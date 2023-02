„Wir wollen endlich wissen, wo unser Papa ist“

Vor Kurzem, in einem hübschen Einfamilienhaus am Rande von Bad Radkersburg in der Steiermark. Nicole Hackl (38) lebt hier, mit ihrem Ehemann und den zwei gemeinsamen Kindern. Ihre achtjährige Tochter kommt wiederholt während des Interviews mit der „Krone“ in das Wohnzimmer; zeigt ihrer Mutter Bilder, die sie gerade gemalt hat.