Krise im Kreißsaal durch Personalnot

Forderung nach Pflegebonus

„Anstatt für ausreichend Mitarbeiter zu sorgen, lassen die Verantwortlichen in der Regierungsbank die Kollegen weiterhin am Limit arbeiten“, kritisiert Mjka und warnt davor, dass „die Krise im Kreißsaal nur noch eine Frage der Zeit ist“. Diese könne nur verhindert werden, wenn die Politik endlich Geld in die Hand nimmt, so Mjka. Die Hebammen fühlen sich nämlich auch vom Pflegebonus aufgrund der Coronakrise ausgeschlossen. „Wir haben auch pflegerische Tätigkeiten am Wochenbett ausgeführt“, schreiben sie in ihrem offenen Brief an die Regierung.