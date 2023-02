Gekündigt! Kein Vertrag mehr für Wahlhebammen

Zwischen Fehlinformation und Widerspruch

Während man den Wahlhebammen Fehlinformationen vorwirft, widerspricht sich die Gesundheitsagentur aber selbst. Denn diese seien zur medizinischen Unterstützung im Kreißsaal ja eigentlich auch weiterhin erlaubt, nur die fachliche Letztentscheidung liege nicht bei ihnen - aus Haftungsgründen, wie es heißt. In dem Kündigungsschreiben der LGA heißt es aber wörtlich, dass „die Vertragspartner von Gebärenden keinen anderen Status als andere Begleitpersonen wie werdende Väter haben. „Das würde bedeuten, dass wir Händchen halten dürfen, sonst aber nichts“, so Sanchez. So will die LGA das aber gar nicht gemeint haben...