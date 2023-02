Die Zukunft der Hebammen bleibt kritisch

Nicht nur Atmen

Gerade in der Eröffnungsphase einer Geburt mit schmerzhaften Wehen benötigen werdende Mamas eine fachliche Begleitung. „Hier geht es nicht nur um irgendwelche Positionen und Atmen. Hebammen überwachen etwa auch, dass das Baby gut in den Geburtskanal findet“, so Gerlinde Feichtlbauer. Ebenso notwendig auch die Versorgung in der Austreibungsphase, der „eigentlichen Geburt“. „Danach begleitet die Fachfrau junge Familien in der Anfangszeit, gerade beim ersten Kind sehr wertvoll.“