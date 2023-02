Klimaaktivisten blockierten Südeinfahrt in Wien

Mit Montag startete die zweite Woche in Folge, bei der die Letzte Generation in Wien mit ihren Aktionen auf die Klimakrise aufmerksam machen möchte. „Wir setzen uns eine zweite Woche lang mit unseren Körpern dem Verkehr in den Weg, weil unsere Zukunft am Spiel steht“, erklärten die Aktivisten in einer Aussendung.