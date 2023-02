„Störwelle“: Wieder Chaos im Wiener Frühverkehr

Am Mittwoch hatte bereits der achte Tag der Klebeaktionen in Wien gestartet. Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation lagen den morgendlichen Verkehr gleich an mehreren Standorten in Wien lahm. Einige Aktivisten hielten sich am Verteilerkreis in Favoriten auf, auch die Schönbrunner Schloßstraße und der Landstraßer Gürtel wurden lahmgelegt. Die Beamten der Polizei Wien waren im Einsatz, die Blockaden wurden aufgelöst.