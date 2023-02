Mercedes entwickelt On-Board-Elektronik völlig neu

Neue E-Klasse nur ein erster Schritt

Das System wird Mitte des Jahrzehnts mit der neuen MMA-Plattform (Mercedes Modular Architecture) eingeführt. Einen ersten Ausblick wird es in der neuen E-Klasse geben, die im Laufe des Jahres auf den Markt kommt und die dritte Generation MBUX an Bord hat - ohne Hyperscreen, aber mit einem optionalen Beifahrer-Display. Eine neue Android-Programmierschnittstelle ermöglicht es, Applikationen von Drittanbietern direkt zu installieren, was den Nutzwert im Vergleich zu gespiegelten Apps verbessert.