Mails an Kurz: Benko ließ Bankenprüfer ausforschen

Benkos Banken auf dem Prüfstand

Zündstoff birgt der Umstand, dass die vertragliche Erweiterung der gemeinsamen Aktivitäten von René Benko und Sebastian Kurz just zu einer Zeit verhandelt wurde, als sich das Signa-Kartenhaus bereits in bedrohlicher Schieflage befand. Benko hatte nicht nur ein internes Problem mit der Liquidität; er hatte vor allem ein externes Thema mit der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bankenaufsicht, die bei sämtlichen signifikanten Kreditinstituten in Deutschland und Österreich das Signa-Risiko auf den Prüfstand stellte. Seit Monaten waren Prüfer am Werk, auch aus der Österreichischen Nationalbank.