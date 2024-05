So reitet Javier Milei Argentinien in den Abgrund

Mit nie dagewesenen Sparmaßnahmen bringt der argentinische Präsident Javier Milei sein Land an die Grenze des Kollapses. Der verhaltenskreative Anarchokapitalist spricht von notwendigen Schritten. Kritiker fürchten, dass Millionen Menschen in Armut versinken. Am 9. Mai legt ein Generalstreik das Land lahm. Droht Argentinien der Sturz ins Chaos? Krone+ weiß mehr.