Olympia für 3×3-Frauen nach Pleiten weit weg

Die von Inga Orechowa, Alexia Allesch, Rebekka Kalaydjiev und Anja Fuchs-Robetin gebildete Auswahl unterlag am Freitag in Utsunomiya Gastgeber Japan 15:21 und Brasilien 11:21. Zum Abschluss der Gruppenphase geht es am Samstag (12.45 Uhr MESZ) noch gegen die Deutschen.