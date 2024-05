Kickl sagt ab: Politisches Pingpong im U-Ausschuss

Am 1. Mai hatte FPÖ-Chef Herbert Kickl bekanntlich seinen großen Auftritt im Bierzelt. Am 7. Mai hätte der zweite große Auftritt im U-Ausschuss zu rot-blauem Machtmissbrauch folgen sollen. Vier Stunden hätte er zu etwaigen Verbindungen seiner Partei nach Russland und zu seinen Verträgen in Zusammenhang mit der Causa Ideenschmiede befragt werden sollen.