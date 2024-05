Wer nach Kalifat ruft, wird „konsequent verfolgt“

Wie das Innenministerium am Freitag in einer Aussendung betont, ist die Forderung nach einem Kalifat in Österreich bereits strafbar. „Sollte es in Österreich ebenfalls zu Demonstrationen kommen, wo ein Kalifat gefordert wird, werden diese (...) untersagt“, hieß es gegenüber krone.at. „Wer unsere demokratische Grundordnung so attackiert, wird konsequent verfolgt und der Bestrafung zugeführt“, ließ Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) mitteilen.