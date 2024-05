„Eine Nazi-Partei“: Sager in „ZiB 2“ hat Nachspiel

Bei den Maifeiern der SPÖ am Mittwoch war auch die Chefin der deutschen Sozialdemokraten, Saskia Esken, zu Gast. In der „ZiB 2“ übte sie dann scharfe Kritik an der rechtspopulistischen AfD und nannte diese eine „Nazi-Partei“. Das hat nun ein heftiges Nachspiel in den sozialen Medien. Vor allem Moderator Armin Wolf ärgert sich über „rechtsextreme Aggro-Tweets“.