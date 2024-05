Chinas neuer Autodesign-Style hat deutsche Wurzeln

BMW wird schlichter

Auch BMW wendet sich mir der Neuen Klasse einer neuen Designsprache zu. In München hat man offenbar erkannt, was Kunden nicht nur in China wirklich wollen. BMW-Chefdesigner Adrian van Hooydonk präsentierte auf der Automesse in Peking die jüngste Entwicklungsstufe der neuen Baureihe. Kommendes Jahr soll sie in Serie gehen. Große Fensterflächen, Lichtelemente statt Chrom, ein großer Bildschirm statt vieler Anzeigen und Knöpfe. Die jüngste Ausbaustufe der Neuen Klasse hat vorn ausgestellte Kotflügel, wirkt sportlicher und erwachsener als das erste Modell: „90 Prozent davon werden wir in Serie übernehmen“, verspricht van Hoydoonk.