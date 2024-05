Polestar 5: Prototyp lädt 10 bis 80% in 10 Minuten

Ein Nadelöhr im Umgang mit Elektroautos ist die Zeit, die das Laden der Batterie dauert. Nun hat Polestar gemeinsam mit Schnellladebatterie-Pionier StoreDot diese Zeit drastisch reduziert. Nicht in einem Serienauto, aber auch nicht nur in einem Labor-Akku, sondern in einem komplett fahrbereiten Prototypen des Polestar 5.