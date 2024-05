Das iCar lebt – und wir sind damit gefahren

Im Innenraum herrschen großzügige Platzverhältnisse, dank des Radstands von 2,72 Meter. Der Boden vor der Rückbank ist durchgängig eben, die Passagiere sitzen in alle Richtungen luftig. Im Cockpit geht es offroadartig elegant zu, sehr ansprechende Materialien prägen das Bild – jedenfalls in der von uns gefahrenen Topausstattung. Auch hier: Top-Haptik. Viel Kunstleder, helles Holzimitat, das beinahe echt wirkt, dazu ein zweifarbig bezogenes Lenkrad mit Touchelementen an den Speichen (in China ist das noch en vogue, während bei uns – allen voran bei VW – bereits wieder vernünftige Knöpfe Einzug halten).