VW Passat TDI: Wann i nur aufhör‘n könnt!

Für eine Kaffeepause reichten zehn Minuten, inklusive Regeneration. Auch weil das Fahren in dem Wagen kaum anstrengend ist. Dazu wiederum tragen die unbestreitbaren Qualitäten des Testwagens bei: Er ist auch bei hohem Tempo leise und sein Fahrwerk ist wirklich großartig (allerdings kostet es auch in der Topausstattung rund 1100 Euro Aufpreis). DCC Pro heißt es, verfügt über adaptive Dämpfer mit je zwei Ventilen (für Zug- und Druckstufe, es wird also in beiden Richtungen geregelt) und ist zugleich so präzise und komfortabel, dass man sich in einer höheren Fahrzeugklasse wähnt.