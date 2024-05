AK-Wahl: Minus für Rot & Schwarz, Erfolg für Blau

Insgesamt werden in allen Arbeiterkammern 840 Mandate vergeben. Davon gingen diesmal 494 an die FSG (2019: 510), 147 an die FCG-ÖAAB (2019: 174), 104 an die FA (2019: 82), 34 an die AUGE/UG (2019: 42) und 61 Mandate auf die sonstigen Listen (2019: 32).