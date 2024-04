Maibaum stürzte auf das Gasthaus vom „Bergdoktor“

Die Fans vom „Bergdoktor“ stehen vermutlich unter Schock! In Going am Wilden Kaiser krachte am Dienstagnachmittag der Maibaum der Landjugend in das Haus, das als „Gasthaus Wilder Kaiser“ aus der beliebten TV-Serie bekannt ist. „Zum Unfall kam es gegen 13.30 Uhr beim Versuch, den Baum aufzustellen“, weiß Bürgermeister Alexander Hochfilzer. Warum es zum Unfall kam, ist noch unklar.