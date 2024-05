Wie Schlieri die Österreicher reicher machen will

Als Partner hat der Tiroler den früheren Boss der Erste Group, Andreas Treichl, und den Investmentbanker David Mayer-Heinisch mit an Bord. Ihr Finanzunternehmen Asset Management by froots GmbH mit Sitz in Wien verspricht „Private Banking für alle“: Geld anlegen können Kunden bereits ab einer monatlichen Investition von 75 Euro. Das Unternehmen bietet demnach ein Investment-Service, wie es sonst nur großen Beträgen zugänglich sei, und einen langfristigen Vermögensaufbau. Im Gespräch mit der „Krone“ erklären Schlierenzauer und Mayer-Heinisch, wie diese neue Art der Kapitalanlage funktioniert.