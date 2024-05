Ein Liebes-Dilemma in „Amsel im Brombeerstrauch“

Beim Brombeerpflücken stürzt Etero (Eka Chavleishvili) von einem Felsvorsprung. Nach dieser Nahtoderfahrung beginnt die Endvierzigerin und Besitzerin einer kleinen Drogerie, ihr Dasein zu überdenken. Sie ist die einzige alleinstehende Frau in der georgischen Provinzstadt, was sie in den Augen ihres patriarchal geprägten Umfeldes suspekt macht. Etero indes wappnet sich mit kühler Distanziertheit.