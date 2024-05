Austria Lustenau gegen Austria Wien – ab 19.30 Uhr

Einen letzten Funken Hoffnung hat Lustenau im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga noch. Damit das zumindest bis zum Samstagsspiel des Vorarlberg-Rivalen Altach gegen den WAC so bleibt muss allerdings am Freitag zum Auftakt der 30. Runde ein Heimsieg im Austria-Duell mit jener aus Wien her. Die Favoritner wollen mit einem Auswärtserfolg im Bregenzer ImmoAgentur Stadion aber Platz eins in der Qualifikationsgruppe absichern.