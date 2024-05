„Bayern-Job hätte großen Reiz gehabt, aber …“

„Ich glaube, dann hätten wir die gleiche Konstellation gehabt wie 2018 in Spanien, wo der Trainer kurz vor der WM gesagt hat, er wechselt zu Real Madrid. Dann hat man eh gesehen, was die spanische Nationalmannschaft in Russland am Platz gezaubert hat.“ Bei einem frühen EM-Scheitern „wäre sicher die Diskussion gewesen, dass der Teamchef gedanklich schon bei Bayern München ist. Gott sei Dank bleibt uns dieses Damoklesschwert erspart und wir können uns alle miteinander auf eine coole EURO freuen“, erklärte Silberberger.