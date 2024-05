Renault Symbioz: Wie passt der ins Programm?

Gutes Platzangebot

Der Innenraum bietet ebenso wie der Kofferraum ein etwas mehr als nur klassenübliches Platzangebot. Vorne sitzt man recht komfortabel, die Fond-Sitzbank ist um 16 Zentimeter längs verschiebbar; steht sie ganz vorne, sollten die Frontpassagiere ihr Gestühl nicht allzu weit nach hinten justieren, sonst wird es für die Knie in Reihe zwei arg eng. Das Kofferraumvolumen bei voller Bestuhlung gibt Renault je nach Rückbank-Stellung mit Werten zwischen 492 und 624 Litern an, als Zweisitzer soll der Symbioz bis zu 1582 Liter schlucken. Zum Vergleich: In den kleineren Captur passen laut Hersteller 422 bis 1275 Liter und in den längeren Austral 430 bis 1455 Liter. Der Scenic kommt auf 545 bis 1670 Liter. Der Neuzugang kann sich hier also gut behaupten.