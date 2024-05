Training zum Großen Preis von Miami – ab 18.30 Uhr

Weil an diesem Wochenende wieder ein Sprint ansteht, ist der Ablauf am heutigen Freitag wie zuletzt in China – mit nur einem Training um 18.30 Uhr und einem Sprint-Qualifying um 22.30 Uhr. Favorit ist einmal mehr dreifach-Weltmeister Max Verstappen. Der Niederländer könnte trotz aller Aufregung bei Red Bull bereits das dritte Gastspiel in Miami gewinnen und seine Eilfahrt zum nächsten Titel fortsetzen.