Zinshoffnung lebt! Bitcoin steigt plötzlich wieder

Lage am Jobmarkt hat große Auswirkungen auf Geldpolitik

Die Lage am Jobmarkt hat große Auswirkungen auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Zusammen mit der zähen Inflation hält der robuste Arbeitsmarkt die Fed von raschen Zinssenkungen ab. Schwächt sich die Entwicklung jedoch ab, könnte eine geldpolitische Lockerung wieder näher rücken. „Die US-Notenbank könnte sich nun ermutigt fühlen, doch schneller als gedacht eine behutsame Geldpolitik an den Tag zu legen“, erklärte Emden.