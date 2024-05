Houthi wollen Schiffe auch im Mittelmeer angreifen

Die Houthi-Miliz im Jemen hat am Freitag eine Ausweitung ihrer Angriffe auf Handelsschiffe im Mittelmeer angekündigt. Ein Sprecher der Gruppe sagte vor Zehntausenden Anhängern in der Hauptstadt Sanaa (siehe Video oben), ab sofort sollten auch Schiffe angegriffen werden, die im Mittelmeer auf dem Weg zu Häfen in Israel seien.