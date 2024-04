Porsche Taycan schwimmt durch die Dubai-Flut

Dubai wurde jüngst von einem Jahrhundertregen heimgesucht, der immense Überflutungen und in Folge Schäden verursachte. Videos zeigen unzählige Autos, die in den Wassermassen stehen. Die meisten von ihnen haben nur noch Schrottwert. Doch in einem Clip ist ein „tapferer“ Porsche Taycan zu sehen, der durch das Wasser pflügt ...