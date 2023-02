Lenkerin mit 2,02 Promille in Neusiedl erwischt

Das gab die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag bekannt. Acht Fahrerinnen und Fahrer hatten über 0,8 Promille Alkohol im Blut. Darüber hinaus wurden zahlreiche Raserinnen und Raser ertappt. Auf der Ost Autobahn (A4) im Bezirk Neusiedl am See wurden etwa zwei rumänische Kfz in einer 60er-Zone mit 117 beziehungsweise 125 km/h „geblitzt“.