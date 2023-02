Junger Mann bei Autounfall im Burgenland gestorben

Das gab die Polizei in einer Aussendung am Sonntag bekannt. Wer von den beiden jungen Männern, die 2004 und 2005 geboren wurden, das Auto gelenkt hatte, ist noch unklar. Fest steht, dass ein Pkw am Samstag gegen 19.45 Uhr zwischen Lackenbach und Ritzing in einer Linskurve rechts von der Fahrbahn L 226 abgekommen ist. Der Wagen überschlug sich und blieb nach fast 90 Metern in einem Feld stehen.