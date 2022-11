16 Führerscheine bei Planquadrat abgenommen

Stark gestiegen ist heuer die Zahl der Alko-Unfälle im Burgenland. Diese Warnung hatte, wie berichtet, erst vor wenigen Tagen der Verkehrsclub Österreich aufgrund aktueller Statistiken ausgegeben. „Im ersten Halbjahr gab es wegen Trunkenheit am Steuer um 70 Prozent mehr Unfälle und um 75 Prozent mehr Verletzte“, hieß es in der ernüchternden Bilanz. Befürchtet wurde, dass sich in der Punschzeit die Situation weiter verschärft. Ein landesweites Planquadrat von Freitag ab 16 Uhr bis Samstag um zwei Uhr in der Nacht bestätigte, dass die Sorgen und Bedenken berechtigt sind.