Pkw brannte nach Crash mit Bus komplett aus

Lenkerin im Krankenhaus

Die Fahrerin des Autos wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach der Erstversorgung mit der Rettung in den Schockraum des Krankenhauses Wr. Neustadt gebracht. Die Feuerwehr löschte den brennenden Wagen, der durch das Feuer völlig zerstört wurde. Ein Alkotest bei der 52-Jährigen war negativ. Bei der Pkw-Lenkerin waren aufgrund der schweren Verletzungen weder ein Alkotest noch eine Identitätsfeststellung möglich. Die S4 war während der Aufräumarbeiten mehr als drei Stunden lang gesperrt.