Pkw brannte nach Crash mit Bus komplett aus

Eine Lenkerin kam schwer verletzt ins Spital. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar.
Zu einem schweren Unfall ist es in der Nacht auf Mittwoch im Bezirk Mattersburg gekommen. Eine 52-jährige Buslenkerin war gegen 00.45 Uhr mit ihrem Omnibus gerade von der S4 bei Bad Sauerbrunn abgefahren, als sie einen heftigen Ruck merkte.
Pkw fuhr an Bus-Heck an
Beim Blick in den Rückspiegel sah sie aufsteigenden Rauch und Flüssigkeit auf der Fahrbahn. Wie sich herausstellte, war ein Pkw mit voller Wucht auf das Heck des Busses aufgefahren. Die Buschauffeurin stieg sofort aus, um sich den Schaden genauer anzusehen und sah, dass der Pkw bereits zu brennen begonnen hatte.
Lenkerin im Krankenhaus
Die Fahrerin des Autos wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach der Erstversorgung mit der Rettung in den Schockraum des Krankenhauses Wr. Neustadt gebracht. Die Feuerwehr löschte den brennenden Wagen, der durch das Feuer völlig zerstört wurde. Ein Alkotest bei der 52-Jährigen war negativ. Bei der Pkw-Lenkerin waren aufgrund der schweren Verletzungen weder ein Alkotest noch eine Identitätsfeststellung möglich. Die S4 war während der Aufräumarbeiten mehr als drei Stunden lang gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.