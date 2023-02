Solarstrom-Lockangebot entpuppt sich als Flop

Einfach, transparent und fair - das verspricht die Energie AG auf ihrer Homepage. Denn jeder, der will, kann seinen „Sonnenstrom ;fairteilen‘“ an wen er will, heißt es da auch. Die Aktion nennt sich E-Fairteiler und verspricht eben, dass man seinen Sonnenstrom ganz einfach mit einer App teilen kann. „E-Fairteiler bringt zusammen, was zusammengehört: Besitzer von PV-Anlagen und Kunden, die Wert legen auf regional erzeugten Sonnenstrom“, verspricht die Homepage.