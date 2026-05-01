Kleines Mäderl (2) sperrte ihre Mama auf Terrasse

Als Belohnung für ihre tapfere Leistung wurde das zweijährige Mädchen in Pregarten mit Kuscheltieren belohnt. Die Kleine hatte am Mittwoch irrtümlich ihre Mama auf die Terrasse gesperrt und war mit dem Pitbull der Familie alleine im Hausinneren eingesperrt. Die Feuerwehr Pregarten wurde per Notruf – den vermutlich die Mutter selbst abgesetzt hatte – zur Rettung alarmiert. Rasch gelang es, das Kind zum Öffnen der Haustür zu bewegen.