Kleines Mäderl (2) sperrte ihre Mama auf Terrasse

Happy End für alle Beteiligten: Eine Zweijährige war mit dem Hund alleine im Haus, nachdem sie irrtümlich ihre Mama auf der Terrasse ausgesperrt hatte. Die Florianis eilten zu Hilfe und konnten die Kleine dazu bringen, ihnen die Wohnungstüre zu öffnen.
Als Belohnung für ihre tapfere Leistung wurde das zweijährige Mädchen in Pregarten mit Kuscheltieren belohnt. Die Kleine hatte am Mittwoch irrtümlich ihre Mama auf die Terrasse gesperrt und war mit dem Pitbull der Familie alleine im Hausinneren eingesperrt. Die Feuerwehr Pregarten wurde per Notruf – den vermutlich die Mutter selbst abgesetzt hatte – zur Rettung alarmiert. Rasch gelang es, das Kind zum Öffnen der Haustür zu bewegen.
Hund nach 20 Minuten eingefangen
Somit konnten die Retter das Gebäude betreten und die Mutter hereinlassen. Der Familienhund rannte durch die offene Tür ins Freie und beschnupperte die rund 16 Florianis interessiert, bevor er das Weite suchte und erst nach rund 20 Minuten wieder von der Mutter eingefangen werden konnte.
„Wir haben für solche Fälle immer sogenannte Trauma-Bären in unseren Fahrzeugen“, erklärte Feuerwehrkommandant Markus Hackl. Einen solchen bekam die Zweijährige für besondere Tapferkeit von Kamerad Roland Brandl überreicht, und auch die vorsorglich alarmierten Sanitäter ließen einen Kuschelbären dort.
Gefahr im Verzug
Insgesamt standen von der Feuerwehr Pregarten 16 Florianis im Einsatz, ein Großteil der Mannschaft konnte rasch wieder einrücken. Da es sich um eine Menschenrettung mit Gefahr im Verzug handelte, muss die Familie den Einsatz nicht bezahlen.
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