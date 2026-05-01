Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Florianis halfen

Kleines Mäderl (2) sperrte ihre Mama auf Terrasse

Oberösterreich
01.05.2026 09:00
Die Zweijährige wurde von den Einsatzorganisationen mit Stofftieren getröstet.
Die Zweijährige wurde von den Einsatzorganisationen mit Stofftieren getröstet.(Bild: FF Pregarten)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Happy End für alle Beteiligten: Eine Zweijährige war mit dem Hund alleine im Haus, nachdem sie irrtümlich ihre Mama auf der Terrasse ausgesperrt hatte. Die Florianis eilten zu Hilfe und konnten die Kleine dazu bringen, ihnen die Wohnungstüre zu öffnen.

0 Kommentare

Als Belohnung für ihre tapfere Leistung wurde das zweijährige Mädchen in Pregarten mit Kuscheltieren belohnt. Die Kleine hatte am Mittwoch irrtümlich ihre Mama auf die Terrasse gesperrt und war mit dem Pitbull der Familie alleine im Hausinneren eingesperrt. Die Feuerwehr Pregarten wurde per Notruf – den vermutlich die Mutter selbst abgesetzt hatte – zur Rettung alarmiert. Rasch gelang es, das Kind zum Öffnen der Haustür zu bewegen.

Hund nach 20 Minuten eingefangen
Somit konnten die Retter das Gebäude betreten und die Mutter hereinlassen. Der Familienhund rannte durch die offene Tür ins Freie und beschnupperte die rund 16 Florianis interessiert, bevor er das Weite suchte und erst nach rund 20 Minuten wieder von der Mutter eingefangen werden konnte. 

„Wir haben für solche Fälle immer sogenannte Trauma-Bären in unseren Fahrzeugen“, erklärte Feuerwehrkommandant Markus Hackl. Einen solchen bekam die Zweijährige für besondere Tapferkeit von Kamerad Roland Brandl überreicht, und auch die vorsorglich alarmierten Sanitäter ließen einen Kuschelbären dort. 

Gefahr im Verzug
Insgesamt standen von der Feuerwehr Pregarten 16 Florianis im Einsatz, ein Großteil der Mannschaft konnte rasch wieder einrücken. Da es sich um eine Menschenrettung mit Gefahr im Verzug handelte, muss die Familie den Einsatz nicht bezahlen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
01.05.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Zum 40. Mal jährte sich die Katastrophe von Tschernobyl am Sonntag. Die Präsidentin Moldaus, ...
Drohnen über Reaktor
Selenskyj wirft Kreml „nuklearen Terrorismus“ vor
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Benko-Stiftung: Millionenfund in Schließfächern
189.980 mal gelesen
Krone Plus Logo
Glänzende Absicherung? René Benko gründete die Ingbe-Stiftung im Jahr 2014, ein Jahr nach einer ...
Österreich
Erster Wettertrend: So kalt werden die Eisheiligen
171.279 mal gelesen
Der Nachtfrost kann den Blüten schaden. 
Niederösterreich
Horror-Unfall: Mädchen (12) nach Crash mit Pkw tot
108.869 mal gelesen
Die Unfallstelle im Kreuzungsbereich
Innenpolitik
Steuerinnen haben in Österreich nichts zu lachen
1546 mal kommentiert
Verhedderte sich beim Gendern: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger
Niederösterreich
FPÖ-Politiker nach Beziehungsstreit unter Druck
1103 mal kommentiert
Skurriler Polizeieinsatz: FP-Nationalrat Harald Thau wurde bei einer Prügelei mit seiner ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse wird jetzt deutlich abgespeckt
861 mal kommentiert
Die Spritpreisbremse sorgte für harte Debatten.
Mehr Oberösterreich
Florianis halfen
Kleines Mäderl (2) sperrte ihre Mama auf Terrasse
Hier im Liveticker
ÖFB-Cup-Finale: LASK gegen Altach ab 16 Uhr LIVE
Christbäume verbrannt
Feuer auf Plantage gefährdet Weihnachten nicht
Rot gegen blau
LIVE: So begeht Österreich den Tag der Arbeit
Kehrtwende vor Richter
Strafe nach Suizidversuch durch Polizeikugeln
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf