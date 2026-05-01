Unternehmensübernahme nach Schicksalsschlag

Wie unerwartet Situationen im Leben einen beeinflussen und welche Folgen sie haben können: das steht im Mittelpunkt von Episode 3 des Podcasts „Ich bin Unternehmerin PUNKT“. Frau in der Wirtschaft-Landesvorsitzende Lisa Sigl hat Gabriele Leidinger, Geschäftsführerin des Peuerbacher Transport- und Baggerunternehmens Leidinger, zu Gast. 2005 übernahm sie das Unternehmen nach einem überraschenden Schicksalsschlag. Leidinger erzählt, wie sie diese Herausforderung mit Mut, Intuition und Konsequenz gemeistert hat.