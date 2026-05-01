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Frau in der Wirtschaft

Unternehmensübernahme nach Schicksalsschlag

Oberösterreich
01.05.2026 06:00
Gabriele Leidinger im Gespräch mit Lisa Sigl
Gabriele Leidinger im Gespräch mit Lisa Sigl(Bild: wepodit)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

In der neuen Folge des Podcasts „Ich bin Unternehmerin PUNKT“, präsentiert von Frau in der Wirtschaft OÖ und „Krone“, spricht Host Lisa Sigl mit Gabriele Leidinger. Nach einem Schicksalsschlag wurde sie 2005 unerwartet Geschäftsführerin des Transport- und Baggerunternehmens Leidinger in Peuerbach.

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Wie unerwartet Situationen im Leben einen beeinflussen und welche Folgen sie haben können: das steht im Mittelpunkt von Episode 3 des Podcasts „Ich bin Unternehmerin PUNKT“. Frau in der Wirtschaft-Landesvorsitzende Lisa Sigl hat Gabriele Leidinger, Geschäftsführerin des Peuerbacher Transport- und Baggerunternehmens Leidinger, zu Gast. 2005 übernahm sie das Unternehmen nach einem überraschenden Schicksalsschlag. Leidinger erzählt, wie sie diese Herausforderung mit Mut, Intuition und Konsequenz gemeistert hat.

Podcast-Host Lisa Sigl (re.) mit Gabriele Leidinger
Podcast-Host Lisa Sigl (re.) mit Gabriele Leidinger(Bild: and up)

Außerdem spricht die Geschäftsführerin über die Rolle der Transportbranche als Systemerhalter und hebt hervor, wie wichtig es für Unternehmerinnen ist, frühzeitig für die Zukunft vorzusorgen.

Die Folge gibt ehrliche Einblicke in ihren persönlichen Weg, die Höhen und Tiefen einer Unternehmensübernahme und die wertvollen Erfahrungen, die sie an andere Unternehmerinnen weitergibt. Mehr interessante Einblicke gibt es gleich hier oder überall, wo es Podcasts gibt.

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