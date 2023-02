Naschenweng verdreht als Schnee-Haserl Fans Kopf

Fans verzückt von „Schnee-Häschen“ Naschenweng

Bei den Fans kam vor allem Naschenwengs Winteroutfit gut an. Statt dicker Jacke und Skihose schlüpfte die Musikerin nämlich in einen dunkelblauen Catsuit, der sich wie eine zweite Haut um die schlanke Figur der Bühnen-Beauty legte. Dicke Moon Boots und eine große Sonnenbrille machten den Look perfekt.