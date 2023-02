Verschwinden von Mama erschüttert Großbritannien

Nicola verschwand am Freitag, 27. Jänner, während eines Spaziergangs mit ihrem Hund spurlos. Im wahrsten Sinne. „Als hätte sie sich in Luft aufgelöst“, sagte ihr Lebensgefährte im britischen Fernsehen. Er und seine Familie gehen durch die Hölle, seit seine Freundin verschwunden ist. Die Mädchen - das Paar hat zwei Töchter - klagen, dass ihre Haare nicht mehr so schön frisiert sind. Sie wissen, dass ihre Mama verschwunden ist, so richtig begreifen können sie es aber nicht.