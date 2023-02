Zum Tinder-Date: Die Dos und Don‘ts für Männer

Nichts zu verlieren bei der virtuellen Date-Suche

Online-Dating-Portale würden zahlreiche Vorteile bieten: „Es ist einfach ab einem gewissen Alter schwierig, neue Kontakte zu knüpfen. Wo sollte ich zum Beispiel hingehen, um neue Menschen kennenzulernen?“ Tinder biete gleich mehrere Vorteile: „Du kannst durch Filter Menschen finden, die zumindest von deiner Vorstellung her gut zu dir passen könnten.“ Viele Menschen können außerdem erst beim Online-Dating ihre Schüchternheit und Angst fallen lassen: „Da ist es einfach: Ich schreibe eine Frau an und wenn sie nicht antwortet, dann ist das so. Aber ich habe nichts zu verlieren. Ich finde hinter dem virtuellen Deckmantel Schutz.“