Voest-Chef drängt auf neue Strompreis-Hilfe

„Wir sind im dritten Jahr einer Rezession und brauchen jetzt eine Entlastung. Wir verlieren an Wettbewerbsfähigkeit und an Kunden, insbesondere in Europa, weil diese nicht bereit sind, unsere zusätzlichen Kosten zu tragen“, warnt Herbert Eibensteiner. Es brauche nun „Maßnahmen statt leerer Worte“. Konkurrenten in Schweden hätten etwa nur die Hälfte der heimischen Energiekosten, in Brasilien ist es ein Drittel, in den USA gar nur ein Fünftel. Schon 14 europäische Länder kompensieren teilweise die Strompreise für besonders energieintensive Unternehmen. Das ist auch mit der EU abgestimmt bzw. fordert diese die Staaten sogar auf, diese Möglichkeit einzuführen. Deutschland etwa hat für seine Industrie bereits bis 2030 eine Abfederung der Energiekosten zugesichert.